Die Gesellschafter der GmbH tagen : Pinguine: Die Stunde der Wahrheit

Krefeld Am Donnerstag treffen sich die Gesellschafter der KEV-Pinguine Eishockey GmbH erneut. Dabei soll die Zukunft des DEL-Standortes Krefeld gesichert werden. Eine Kapitalerhöhung soll möglich sein, wenn Mikhail Ponomarev mitspielt.

Beim Eis-Training am Mittwoch fehlten Stürmer Martin Schymainski und Torwart Jussi Rynnäs. Beide mussten mit einem leichten grippalen Infekt passen. Mit im Mannschaftstraining war wieder Jeremy Welsh. Der 31-jährige Angreifer hatte im Spiel am 24. Oktober in Iserlohn eine Oberkörperverletzung erlitten und seitdem nicht mehr mitgespielt. Am Freitag gegen Berlin wird mit seinem Comeback gerechnet. Trainer Brandon Reid hat ihn auch für seine zweite Überzahlformation mit Grant Besse, Garret Noonan, Laurin Braun und Justin Hodgman eingeplant. Im Tor dürfte Dimitri Pätzold stehen. Rynnäs sollte aber zumindest auf der Bank platznehmen können.

Sollte es beim Meeting der Gesellschafter wie vor zehn Tagen keine Entscheidung geben, wird die Chance zur Rettung natürlich geringer. „Wenn wir keine Lösung haben, werden wir nicht mit der weißen Fahne wehen. Dann werden wir weiter nach einer Lösung suchen. Aber bei jeder Woche, die wir an Zeit verlieren, wird es unwahrscheinlicher, dass wir eine Lösung finden, damit die Pinguine in der nächsten Saison in der DEL spielen“, erklärte Roos. Normalerweise sei es jetzt seine Aufgabe, mit Spielern und Sponsoren zu sprechen: „Das liegt derzeit so lange auf Eis bis wir wissen, ob es weitergeht. Es gibt Spieler, die für andere Clubs interessant sind. Wenn die vorher anderswo unterschreiben, sind sie weg.“ Wie lange die liquiden Mittel noch reichen, kann Roos nicht sagen: „Es kommt darauf an, wie die Zuschauerzahlen sich entwickeln.“ Für das Derby gegen die DEG kurz vor Weihnachten (20.12.) sind bereits die Logen und Businessplätze ausverkauft. „Das hat es in der Vergangenheit so früh auch noch nicht gegeben und beeinflusst natürlich die Finanzplanung“, erklärte der Geschäftsführer.