Play-off-Auftakt der Pinguine Die schönste Eishockey-Zeit beginnt

Krefeld · Die Krefeld Pinguine starten am Mittwoch mit dem ersten Viertelfinalduell gegen Crimmitschau in die Play-offs. Trainer Poss kann bis auf Lessio und Adam auf alle Spieler zurückgreifen. Niederberger heiratete am Montag.

12.03.2024 , 17:36 Uhr

Solche Scharmützel wie hier beim letzten Gastspiel der Eispiraten wird es in den Play-offs sicher häufiger geben. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Von H.G. Schoofs