Krefeld Pinguine : Investor Save's AG bleibt an Bord

Am vergangenen Freitag mussten sich die Pinguine im Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt mit 1:6 geschlagen geben. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Auch wenn sich Sergey Saveljev aus gesundheitlichen und privaten Gründen vom aktiven Geschäft zurückziehen wird, bleibt der DEL-Standort Krefeld erhalten. Freitag reist das Team trotz Kontaktbeschränkung nach Ingolstadt.

Von H.-G. Schoofs und Josef Hermanns

Die Nachricht, dass Sergey Saveljev über einen Abschied bei den Pinguinen nachdenkt, sorgte bei den KEV-Fans für Angst und Schrecken. Doch Sorge um die Zukunft des DEL-Standortes Krefeld besteht wohl nicht. Jedenfalls meldete sich der 26-jährige Lette am Donnerstag nochmal zu Wort: „Es geht alleine um gesundheitliche und private Gründe. Die Save´s AG bleibt an Bord, es sei denn, jemand will die GmbH übernehmen. Aber das sehe ich derzeit nicht. Bis zum Saisonende wird alles so weiterlaufen wie bisher. Und wenn ich mich aus irgendeinem Grund nach der Saison nicht zurückziehen kann, dann bleibe ich an Bord.“

Am Mittwoch hatte er sich einer kleinen OP unterziehen müssen. Der ältere seiner beiden Söhne kommt in die Schule. Daher wird er mit seiner Familie in die Schweiz ziehen. Den Geschäftsführer-Posten will er dann neu besetzen. Er habe am Donnerstag auch die Mannschaft beruhigt: „Jemand hat die Spieler falsch informiert. Alles ist gut. Die Gehälter sind bezahlt worden. Für die neue Saison kann ich sagen, dass wir weiter Verträge verlängern werden. Krefeld ist ein großes Projekt. Ich werde nie von einem Tag auf den anderen sagen, hier ist Schluss. Eishockey in Krefeld wächst.“

Info Brief an NRW-Regierung der vier Westvereine Mit einem gemeinsam verfassten Brief bitten die vier DEL-Vereine Krefeld, Düsseldorf, Köln und Iserlohn die Landesregierung von NRW unter der Führung des Ministerpräsidenten Hendrik Wüst und des Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann, mehr Zuschauer in die Stadien zuzulassen. „Die Art und Weise, wie in der Mininsterpräsidenten-Konferenz am 24. Januar mit diesem berechtigten Anliegen umgegangen wurde, macht uns fassungslos“, heißt es in dem Schreiben vom Mittwoch.

Ob die Pinguine am Freitag zu ihrem letzten Spiel vor der Olympia-Pause in Ingolstadt (19.30 Uhr) antreten können, stand bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest. Vorsorglich wurde schon mal die Anreise der Mannschaft von Donnerstag auf Freitag verschoben. Sollten die Pinguine eine nach den Regularien der DEL (zehn Feldspieler und ein Torhüter), spielfähige Mannschaft zusammenbekommen, macht sich das Team gegen 10 Uhr per Bus auf den Weg an die Donau.

Wie bei vielen anderen Teams in der Liga auch, hat das Corona-Virus bei den Pinguinen zugeschlagen und ließ auch keinen Trainingsbetrieb in dieser Woche zu. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, fallen mit Tom-Eric Bappert, Robert Sabolic, Jeremy Bracco und Eduard Lewandowski gleich vier Spieler wegen einer Corona-Infektion aus. Dazu soll sich auch Verteidiger Maxi Gläßl in Quarantäne befinden. Weil auch die Verletztenliste mit Patrik Hersley, Alexander Bergström, Dominik Tiffels, Mirko Sacher und jetzt auch Philipp Mass sehr lang ist, ist fraglich, ob die Mannschaft in Ingolstadt spielen kann. Pressesprecher Mark Thiel sagte am Donnerstag im Gespräch mit der RP: „Uns stehen derzeit zehn Feldspieler und zwei Torhüter zur Verfügung. Ob Stürmer Anton Berlyov nach seiner Verletzung wieder mitspielen kann, entscheidet sich erst am Freitag.“

Donnerstag standen erneut PCR-Tests auf dem Programm. Wenn die Ergebnisse vorliegen, was aber eventuell erst am Freitagfrüh ist, entscheidet sich, ob die Mannschaft mit einem Mini-Kader nach Ingolstadt reisen kann. Wegen der vielen Ausfälle in der Abwehr steht bereits jetzt fest, dass die Pinguine mit nur zwei gelernten Verteidigern nach Ingolstadt reisen werden. Den möglichen Einsatz von Abwehrspielern aus dem Oberligateam des KEV einzusetzten, erteilte Cheftrainer Igor Zakharkin am Mittwoch auf der Pressekonferenz eine klare Absage: „Da funktioniere ich Stürmer aus unserem Kader um, die sind stärker wie Spieler aus der Oberliga“. Auf die Frage, ob er Luca Hauf mit in den Kader nimmt, antwortete der Russe: „Nein, er spielt keine Rolle.“ Saveljev erklärte, das Krefelder Gesundheitsamt habe dem Klub empfohlen, die Kontakte innerhalb der Mannschaft wegen sieben vom Virus betroffenen Spieler einzuschränken und auf Trainings-und Spielbetrieb zu verzichten. Warum keine Quarantäne angeordnet wurde, bleibt ein Rätsel. In Bietigheim hatte das Gesundheitsamt bei drei Corona-Fällen eine Quarantäne des gesamten Teams angeordnet. Eine Empfehlung ist für die DEL kein Verbot.