Duell mit Ex-Spielern : Das erwartet die Krefeld Pinguine bei der Rückkehr von Hauner und Braun

Bietigheims Kapitän Constantin Braun, der hier jubelt, erzielte den ersten DEL-Treffer des Aufsteigers. Foto: imago images/Revierfoto/Revierfoto via www.imago-images.de

Krefeld Wenn die Krefeld Pinguine am Freitag um 19.30 Uhr in der Yayla-Arena zum ersten Mal die Bietigheim Steelers empfangen, stehen zwei Spieler der Gäste besonders im Fokus. Auch das Duell der Brüder Weiß ragt heraus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Wenn am frühen Freitagnachmittag der Mannschaftsbus des DEL-Neulings Bietigheim Steelers an der Yayla-Arena eintrifft, dann werden bei zwei Spielern Erinnerungen an ihre Zeit bei den Pinguinen aufkommen. Es handelt sich um Norman Hauner und Constantin Braun, der zudem mal wieder auf seinen Bruder Laurin trifft. Auch für Stürmer Daniel Weiß ist das erste Duell zwischen beiden Teams ein besonderes. Denn er feiert auf dem Eis nach der gemeinsamen Zeit in Schwenningen ein Wiedersehen mit seinem Bruder Alexander Weiß. „Natürlich ist es für die Spieler wichtig, wer das familieninterne Duell gewinnt, aber die Jungs haben in den letzten zehn Jahren schon so häufig gegeneinander gespielt, da ist es dann auch nicht mehr ganz so besonders“, sagt Steelers-Coach Daniel Naud auf Nachfrage unserer Zeitung und spielt die Angelegenheit herunter.

In Krefeld sprechen viele Fans nach einer sehr langen Zeit endlich mal wieder von einem Pflichtsieg, den sie von ihrer Mannschaft erwarten. Doch was der Aufsteiger aus dem Schwabenland bisher in der DEL ablieferte, ist aller Ehren wert. Entsprechend sind die Pinguine ab 19.30 Uhr gewarnt, den Gegner nicht zu unterschätzen.

Lesen Sie auch Offensive muss stärker werden : Pinguine bauen auf mehr Schüsse von Hersley

Info „pronova BKK“ neuer Gesundheitspartner Die Pinguine und die pronova BKK weiten ihre Partnerschaft aus. Auch in dieser Saison übernimmt die Krankenkasse eine Spielerpatenschaft, dieses Mal die von Verteidiger Dominik Tiffels. Die Pinguine freuen sich zudem darüber, die pronova BKK nun auch als ihren „offiziellen Gesundheitspartner“ zu präsentieren.

Den Bietigheimern gefällt es natürlich nicht, dass die Krefelder endlich in der Saison angekommen sind. „Es ist mir schon aufgefallen, dass die Pinguine seit mehreren Wochen wieder kompakter stehen. Das Selbstvertrauen scheint wieder da zu sein. Wir werden unser Spiel machen, müssen aber aufpassen, uns nicht zu viele Scheibenverluste zu leisten, denn sie werden auf Konter lauern.“ Ähnlich sah es am Mittwoch auch Trainer Igor Zakharkin. Mal sehen, welcher Trainer am Ende die richtige Taktik gewählt hat.

Krefelds Multifunktionär Sergey Saveljev wünscht sich am Wochenende einen „Sechser“: „Die Spiele gegen Bietigheim und Straubing sind mit entscheidend für unseren Tabellenplatz nach der ersten Hälfte der Hauptrunde. Das sind Gegner, gegen die wir mitspielen können. Unser Ziel sind sechs Punkte. Um das zu schaffen, müssen wir gut zusammenhalten und gut zusammen spielen. Wichtig ist es, die Konzentration hoch zuhalten. Gegen große Gegner ist das oft einfacher.“

Lesen Sie auch Krefeld Pinguine : Fans trauen dem Braten noch nicht

Constantin Braun, der eigentlich gerne bei seinem Bruder in Krefeld geblieben wäre, erlebt bei den Steelers, die ihn von den Eisbären ausgeliehen haben, derzeit seinen vierten oder fünften Frühling. Gleich im ersten Auftritt für den neuen Arbeitgeber erzielte der 33-jährige Verteidiger ein historisches Tor gegen den ERC Ingolstadt (5:4) – das erste für die Bietigheim Steelers in der DEL, womit sich der Mann einen besonderen Platz in der Historie des Clubs sicherte. Bei den Pinguinen hatte er selbst gegen Saisonende als umfunktionierter Stürmer vergeblich versucht, seine Ladehemmung von über 100 Spielen ohne Tor zu beheben.