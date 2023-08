Stimmungsvolle Saisoneröffnung Darum sind die Pinguine-Fans heiß auf die neue Eiszeit

Info

Die U20 des KEV 81 trug am Wochenende in der Rheinlandhalle zwei Testspiele aus. Am Samstag siegte die Auswahl von Cheftrainer Elmar Schmitz gegen ihre Altersgenossen aus Duisburg, die in der Division drei der DNL spielen, mit 13:0 (4:0,4:0,5:0). Den Treffersegen in der einseitigen, aber sehr fairen Partie verteilte sich auf acht verschiedene Torschützen. Gegen die U23 der Tilburg Trappers feierte der KEV am Sonntag mit x:x (7:0,5:1,x:x) das nächste Schützenfest. Neben Julius Schulte, der in den ersten 30 Minuten im Tor stand, spielten auch Verteidiger Carl Konze und Angreifer Nikita Krymskiy aus dem Profikader der Pinguine mit.