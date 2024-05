KEV-Coach Thomas Popiesch Mehr Erfahrung wird den Krefeld Pinguinen gut tun

Auch wenn für die Krefeld Pinguine der Weg zurück in die DEL noch lang und steinig werden kann, ist mit der Verpflichtung von Thomas Popiesch ein wichtiger Schritt gelungen. Die Erfahrung, die der gebürtige Berliner von seiner Zeit beim Zweitligisten Dresden und bei Bremerhaven mit an die Westparkstraße bringt, ist für die KEV Pinguine GmbH in vielen Bereichen enorm wertvoll.