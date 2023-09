Erinnerung an die Play-offs Pinguine müssen gegen Dresden ein Bollwerk knacken

Das merkt man dem 26-jährigen Stürmer der Pinguine auf dem Eis und auch außerhalb an. Er hält aber den Kontakt zu vielen seiner ehemaligen Mitspielern: „Eine Wette für das Spiel am Sonntag gibt es aber noch nicht.“ Er erwartet indes ein enges Duell: „Dresden ist eine gute Mannschaft. Viele Jungs spielen schon länger zusammen. Die sind auch gut in die Saison gestartet und jetzt schon auf Platz zwei. Mit dem 4:1 in Regensburg am Dienstag haben sie ein Ausrufezeichen gesetzt. Das Team ist laufstark und taktisch vom neuen Trainer immer gut eingestellt. Für uns ist es wichtig, nicht in Rückstand zu geraten. Dazu müssen wir unsere Torchancen so konsequent nutzen wie gegen Kassel. Insgesamt brauchen wir eine gute Defensivleistung und müssen schnell nach vorne spielen. Wenn wir nicht mehr wie ein oder zwei Gegentore kassieren, haben wir eine gute Chance das Spiel zu gewinnen.“