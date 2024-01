Elf Niederlagen in 16 Spielen Die chronische Auswärtsschwäche der Krefeld Pinguine

Eigentlich wollten die Krefeld Pinguine am Abend vor Silvester in Rosenheim schon mal einen Kracher loslassen und ihre chronische Auswärtsschwäche beenden. Am Ende sprang bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung zwar noch ein Punkt heraus, doch insgesamt war die Leistung vor den fast 300 mitgereisten KEV-Fans eine Enttäuschung. Jetzt bietet sich gleich am Dienstag beim Start ins neue Eishockey-Jahr die Gelegenheit, auswärts endlich mal wieder einen „Dreier“ zu landen. Um 20 Uhr sind die Krefelder in Crimmitschau zu Gast. Vielleicht ist es ja ein gutes Omen, dass dort am 8. Oktober das erste Saisongastspiel mit 4:3 gewonnen wurde.