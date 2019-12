Trennung von Trainer Reid kommt zu spät : Der zweite strategische Fehler der Pinguine

Meinung Krefeld Die Krefeld Pinguine haben ihren Trainer entlassen. Das ist sportlich durchaus nachvollziehbar. In einer ohnehin verkorksten Saison ist der Zeitpunkt der Entscheidung aber ein weiterer Fehler. Ein Kommentar.

Warum soll es bei den Pinguinen anders sein, als sonst im Sportgeschäft üblich? Wenn es nicht läuft, wird der Trainer gewechselt. Das mag in manchen Fällen berechtigt sein, in anderen nicht. Und in diesem? Dass sich die Pinguine von Trainer Brandon Reid trennen, ist verständlich. Der 38 Jahre alte Kanadier kam vor eineinhalb Jahren, nachdem er Aalborg in Dänemark zur Meisterschaft geführt hatte. In Krefeld gelang es ihm nicht, das Ruder herum zu reißen. Nachdem das Team zuvor zwei Spielzeiten als Tabellenletzter abgeschlossen hatte, wurde es zuletzt Elfter, doch die Pre-Play-offs wurden erneut verfehlt. In dieser Saison sollten sie unbedingt erreicht werden. Das ist bereits nach der Hinrunde nur noch theoretisch möglich.