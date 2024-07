Eishockey Spielplan für den „TIMOCOM NRW-Cup“ steht fest

Krefeld · Noch ist die neue Eishockey-Saison in weiter Ferne. Doch in der Vorbereitung zeichnet sich bereits jetzt ein Highlight ab. Der „TIMOCOM NRW-Cup“ in der Yayla-Arena vom 30. August bis zum 1. September.

02.07.2024 , 16:00 Uhr

Zum „TIMOCOM NRW-Cup“ in der Yayla-Arena werden hochkarätige Teams zu Gast sein. Foto: Samla Fotoagentur/samla.de

Von H.-G. Schoofs