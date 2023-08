Saison 2023/24 Der Spielplan der Krefeld Pinguine

Die Krefeld Pinguine spielen in der Saison 2023/24 erneut in der DEL2. Nun steht der Spielplan der neuen Saison in der zweiten Liga des deutschen Eishockeys auch endgültig fest. Der KEV hat zudem schon einige Termine für Vorbereitungsspiele festgelegt. Hier finden Sie alle fixen Termine für die Saison im Überblick.