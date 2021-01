Krefeld Pinguine : Der neue Trainer steht vor einer Herkulesaufgabe

Mihails Svarinskis musste nach neun Niederlagen in Folge seinen Platz hinter der Bande räumen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Meinung Krefeld Nach neun Niederlage in Folge haben sich die Krefeld Pinguine und Cheftrainer Mihails Svarinskis in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Der 37-jährige Lette hatte sein Amt erst Ende November angetreten. Der neue Trainer steht vor einer Herkulesaufgabe.

Wie so oft im Sport, ist auch im Eishockey der Trainer das schwächste Glied in der Kette. Folglich gab es für die Führung der Pinguine, sprich für Sergej Saveljev, keine andere Möglichkeit, nach neun Niederlagen zu versuchen, das Trauerspiel auf dem Eis zu stoppen. Der neue starke Mann bei den Schwarz-Gelben hat eingesehen, dass seine Entscheidung, Mihails Svarinskis als Cheftrainer zu bestimmen, falsch war. Der Lette kannte sich weder im Seniorenbereich noch in der Liga aus.