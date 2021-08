Krefeld Pinguine : Der erste Testspielsieg ist wichtig für die Seele

Info

Wer ist Daniel Gertsog? Der 17-Jährige stand beim Spiel in Genf auf dem Spielberichtsbogen, kam aber nicht zum Einsatz. Beim jungen Verteidiger handelt es sich um den Deutsch-Russen Daniel Herzog, der in Bad Kreuznach geboren wurde und in der Vorsaison in der russischen U18-Liga für Yastreby Omsk spielte. In seinem deutschen Pass wird sein Name Herzog, in seinem russischen Gertsog geschrieben.