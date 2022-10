Krefeld Pinguine : Abstiegs-Trainer ist wieder da

Meinung Krefeld Cheftrainer der Krefeld Pinguine bleiben unter der Regie des Geschäftsführers und Sportlichen Leiters Sergey Saveljev nicht lange im Amt. Das bekam jetzt auch der Schwede Leif Strömberg zu spüren und musste gehen.

Auch wenn mit der Entlassung von Leif Strömberg zu rechnen war, sorgte die Entscheidung in der Eishockey-Szene für Kopfschütteln und Gelächter. Nach sieben Siegen aus neun Spielen und einer neuformierten Mannschaft in einer neuen Umgebung den Cheftrainer zu entlassen, ist schon starker Tobak.

Natürlich ist die Erwartungshaltung beim Investor und Multifunktionär Sergey Saveljev nach dem Abstieg aus der DEL groß. Schließlich will der 26-jährige Lette diese für das Krefelder Eishockey tiefe Enttäuschung so schnell wie möglich vergessen machen. Doch warum verpflichtet er einen Trainer, der sich im deutschen Eishockey nicht, und schon gar nicht in der DEL2 auskennt. Dazu verfügt die komplett neue Mannschaft über Spieler, für die diese Liga auch Neuland ist. Dazu organisierte er eine Vorbereitung mit einem unbrauchbaren Testspielprogramm.