Krefeld Pinguine : Den tollen Worten müssen erfolgreiche Taten folgen

Krefeld Die KEV Pinguine Eishockey GmbH steht als Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga vor dem Abstieg in die Zweite Liga. Die Führung des Klubs soll und muss strukturierter und professioneller werden.

Wenn sich am 3. April der DEL-Vorhang in der Yayla-Arena nach dem letzten Saisonspiel der Pinguine schließt und der Abstieg besiegelt ist, wird Sergey Saveljev nicht nur als Retter des DEL-Standorts im Geschichtsbuch stehen, sondern auch als Untergangs-Manager. Unabhängig von den widrigen Umständen, die sein Handeln durch die Corona-Pandemie zweifelsohne erschwerten, führten seine personellen Entscheidungen und der Umgang mit seinem Personal zu einer sportlichen Talfahrt, die jetzt höchstwahrscheinlich in der DEL2 enden wird. Das ist bitter für die Eishockeystadt Krefeld und die KEV-Fans, die den Pinguinen auch in schlechten Zeiten immer die Treue gehalten haben.

Als Saveljev vor Wochen erklärte, er werde sich eventuell als Gschäftsführer oder Sportlicher Leiter zurückziehen und sogar nicht abgeneigt war, seine Anteile an der GmbH zu verkaufen, freuten sich seine Kritiker. Jetzt bleibt er an Bord und will die GmbH auf strukturiertere und professionellere Beine stellen. Das wollte er auch schon nach der Übernahme durch die Save`s AG. Was folgte war ein personelles Chaos, das sich in der Geschäftsstelle und auf dem Eis deutlich widerspiegelte.