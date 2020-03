Krefeld Pinguine : Das Warten auf Mister X und sein Gefolge

Krefeld Die Krefeld Pinguine haben die Play-offs in der Deutschen Eishockey Liga verpasst. Dennoch bleibt es für die KEV-Fans spannend. Bis Ende März soll die neue Führungsspitze feststehen.

Wenn am Freitag mit dem Pre-Play-offs ohne Pinguine die spannendste Zeit in der DEL beginnt, bleibt es für die KEV-Fans trotzdem noch so lange spannend, bis die neue Gesellschafterstruktur der GmbH feststeht. Seit dem Ausstieg der Energy Consulting brodelt zwangsläufig die Gerüchteküche. Wer ist Mister X, der die Kapitalerhöhung vornehmen soll oder vielleicht auch doch nicht oder vielleicht in einem geringeren Umfang als die zunächst geplanten 750.000 Euro? Oder wer sind die bis zu fünf angekündigten neuen Gesellschafter, die den DEL-Standort langfristig sichern wollen? Fragen, die bis Ende des Monats beantwortet werden sollen.

Immer wieder werden aus verschiedenen Richtungen dieselben Namen ins Spiel gebracht: Gerald Wagener, Torsten Toeller, Ralph Pape, Hugo Hendricks, Christian Ehrhoff und seit dem Wochenende auch die Firma Fischbach Holding aus Essen. Warum ausgerechnet ein Generalunternehmen für alle Bauleistungen mit Sitz im Ruhrgebiet bei den Pinguinen investieren will, liegt auf der Hand. An der Spitze des Unternehmens stehen zwei ehemalige Eishockeycracks. Gesellschafter Danny Fischbach (31) stammt aus der Jugend des KEV und trug von 2005 bis 2007 23 Mal in der DEL das Trikot der Pinguine. Geschäftsführer Lukas Heise (34) spielte in der Jugend für den Grefrather EC und den KEV. Der gebürtige Kempener trug zusammen mit Fischbach auch die Trikots des Regionalligisten Ratinger Ice Aliens und des Oberligisten Moskitos Essen. Beide schnüren hier und da noch die Schlittschuhe, wie zuletzt auch 2019 beim DEL-Wintergame in Köln, als sie mit dem Hobbyteam „Fischbach Flames“ das Vorspiel gegen die Oldies der Haie bestritten. Zwei Unterstützer mit Eishockey-Herz würden der GmbH sicher sehr gut zu Gesicht stehen.