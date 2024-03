Halbfinale oder Urlaub Entscheidung der Pinguine fällt im verflixten siebten Spiel

Auch wenn Philipp Kuhnekath in der Vorsaison mit den Eislöwen Dresden gegen Krefeld in der Serie einen 0:3-Rückstand ausgleichen konnte, aber dann das siebte Spiel verloren ging, ist er zuversichtlich, dass er diesmal zum Siegerteam gehören wird: „Durch den ersten Sieg am Dienstag sind wir in die Serie zurückgekommen. Da wusste ich, dass wir es drehen können. Erst recht nach unserem Auswärtssieg am Freitag wusste ich das. Wichtig ist, dass wir mit vier Reihen spielen. Dadurch konnten wir den Druck hochhalten. Bei Crimmitschau war zu spüren, dass es am Spielende immer enger mit der Luft wurde. Sonntag war das Unterzahltor der Knackpunkt. Da ging nochmal ein richtiger Ruck durch unsere Mannschaft. In den ersten Spielen haben wir Gegentore in Überzahl kassiert und uns damit das Leben schwer gemacht. Auch beim 1:3-Rückstand am Sonntag haben wir noch an die Wende geglaubt.“