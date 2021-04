0:3-Niederlage : Das Trauerspiel der Krefeld Pinguine hält an

Während Krefelds Stürmer Lucas Lessio (Nr. 6) hier schon halb im Tor der Augsburger liegt, fand der Puck nicht den Weg in die Maschen der Panther. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Am Ostersonntag kassierte die Mannschaft im Heimspiel gegen die Augsburger Panther die neunte Niederlage in Folge. In einem Spiel auf Zweitliga-Niveau präsentierte sich nur Torwart Sergei Belov in guter Form.

Auch im siebten Spiel gegen einen Konkurrenten aus der Südgruppe blieben die Krefeld Pinguine ohne Punkte. Gegen Augsburg unterlagen die Krefelder am Sonntagnachmittag in der Yayla-Arena mit 0:3 (0:1,0:0,0:2). Selbst ein Match, das nur Zweitliga-Niveau besaß, konnten die Schwarz-Gelben nicht gewinnen. Das war jetzt schon die neunte Saisonniederlage in Folge.

Die Auswahl von Cheftrainer Clark Donatelli bot gegen allerdings schwache Augsburger Panther kämpferisch eine ordentliche Leistung. Im Spiel nach vorne mangelte es aber an Ideen und der nötigen Durchschlagskraft gegen einen Gegner, der an diesem Tag durchaus zu bezwingen gewesen wäre. In der Abwehr offenbarten die Pinguine wie schon so oft in dieser Saison Schwächen vor dem eigenen Tor. Alle Treffer der Gäste fielen in der Slotzone.

Info Statistik Pinguine: Belov – Bappert/Valitov, Mass/Gläßl, Sacher/C. Braun, Bindulis/Bull – Lessio/Olson/Tyanulin, Shatsky/Blank/Schymainski, Niederberger/Postel/Klöpper, Buncis. Schiedsrichter: Kopitz (Iserlohn), Hoppe (Bad Nauheim). Tore: 0:1 (4:34) Hafenrichter (Leblanc/Viveiros), 0:2 (52:11) Mcclure (Trevelyan), 0:3 (54:58) Trevelyan (Stieler/Mcclure). Strafminuten: Krefeld 6, Augsburg 6.

Die Pinguine mussten auf Laurin Braun wegen einer Unterkörperverletzung verzichten. Nicht im Kader standen auch Martins Karsums und Igor Petrakow. Warum sie fehlten war nicht zu erfahren. Möglicherweise haben die beiden Importspieler, die nach den bisher gezeigten Leistungen in den Zukunftsplanungen von Multifunktionär Sergej Saveljevs keine Rolle mehr spielen dürften, bereits den Club verlassen. Mitspielen konnte wieder Lucas Lessio. Der 28-jährige Stürmer musste am Donnerstag im Spiel gegen München nach dem Warm-up verletzt passen. Somit traten die Pinguine mit zehn Stürmern und acht Verteidigern an. Im Tor stand Sergei Belov, dem bei den Gegentoren kein Vorwurf zu machen war. Gemeinsam mit Donatelli und Co-Trainer Boris Blank stand auch Saveljev mit hinter Bande. Auffällig nicht nur, dass er mit dem Trainer im austausch war, sondern auch immer wieder auf die Spieler einredete.