Saisoneröffnungspressekonferenz Die Neuzugänge der Pinguine im Fokus

Zur Saisoneröffnungspressekonferenz waren die Krefeld Pinguine, wie immer in den vergangenen Jahren, im Autohaus Borgmann in Krefeld an der Blumentalstraße zu Gast. Inhaber Hermann Borgmann freute sich über ein volles Haus und ein bunt gemischtes Publikum. Neben den Medienvertretern waren auch Sponsoren und Fans eingeladen. Von der HSG Krefeld war Fabian Herzog erschienen, der bei den Handballern unter anderem für das Sponsoring zuständig ist und früher selber für die Pinguine tätig war. Sein Besuch verdeutlicht das gute Miteinander zwischen dem Eishockey-Zweitligisten und dem Handballklub, der in der dritten Liga spielt.