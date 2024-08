Trainingsstart steht bevor Pinguine gehen mit vollständigem Kader aufs Eis

In der kommenden Saison arbeiten die Pinguine nicht mehr mit Essen, sondern mit dem Oberligisten Füchse Duisburg zusammen. Diese Änderung soll sich vor allem auch für die beiden jungen Torhüter Matthias Bittner und Julius Schulte, die beide in der vergangenen Saison Spielzeit in der U20 des KEV bekamen, auszahlen. „Das Thema Torhüter war die Kernfrage bei der Kooperationsvereinbarung mit Duisburg“, erklärte Draisaitl am Donnerstag auf der Saisoneröffnungspressekonferenz. „Alle Torhüter sollen in dieser Saison so viel Spielzeit wie möglich bekommen. Auch die anderen jungen Spieler sollen in Duisburg Spielpraxis im Senioreneishockey sammeln“, sagt der Sportdirektor.