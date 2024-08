Trainingsauftakt steht bevor Pinguine-Neuzugang Davis Vandane mit klarer Zielvorstellung

Mit dem 193 Zentimeter großen Abwehrhünen Davis Vandane stellte sich auch ein Neuzugang in der Sportklinik vor. Vandane war erst am Dienstag aus Montreal kommend über Frankfurt in Düsseldorf gelandet und dann nach Krefeld gekommen: „Ja, ich musste erst mal etwas schlafen, dann hatte ich aber den Jet-Lag überwunden“, sagte der Kanadier, den die Pinguine bereits im Mai verpflichtet hatten und der in die großen Fußstapfen von Christian Ehrhoff treten könnte. „Der Kontakt nach Krefeld ist über meinen Agenten und über Sportdirektor Peter Draisaitl zustandegekommen“, sagt der Abwehrspieler, der seine Stärken in der Offensive sieht, die Defensive aber auch nicht vernachlässigen will. In der kommenden Saison könnte er gerade im Spielaufbau und in Überzahl ein wichtiger Mann für die Pinguine werden.