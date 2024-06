Pinguine im Sommertraining Routiniers Philip Riefers und Alexander Weiß gehen voran

Alexander Weiß, der inzwischen mit seiner Familie in Krefeld heimisch geworden ist, blickt auf 878 Spiele in der DEL zurück, in denen er 181 Treffer erzielte und an 191 weiteren Toren mit beteiligt war. Er kam im Sommer 2021 aus Schwenningen nach Krefeld und trainiert jetzt unter Jan Treppner, um Anfang August bestens vorbereitet aufs Eis zu gehen. Er unternimmt in der kommenden Saison mit den Pinguinen den dritten Anlauf, um in die DEL zurückzukehren. „Ich habe auch schon mit Thomas Popiesch gesprochen. Die Ziele werden sicherlich angezogen. Er erwartet, dass wir immer zu Hundertprozent fokussiert in die Kabine kommen. Disziplin und Einsatz sind ihm sehr wichtig, das lebt er auch so vor“, erklärt der 37-Jährige, der inzwischen wegen seiner offenen Art und seines großen Kampfgeistes zu einem der Publikumslieblinge in der Yayla-Arena wurde. Der gebürtige Schwarzwälder ist besonders stark im Penalty-Killing. Dort blockt er die meisten Schüsse.