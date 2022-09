Krefeld Pinguine : Das Projekt Wiederaufstieg beginnt

Leon Niederberger (re.) wurde dreimal von der DEG nach Nauheim ausgeliehen. Hier absolvierte er gegen Frankfurt eins seiner insgesamt 60 Spiele. Foto: imago/Jan Huebner/Huebner/Roith

Krefeld Für die Krefeld Pinguine beginnt am Freitag in der DEL2 mit dem Auswärtsspiel in Bad Nauheim ein langer Weg zurück in die DEL. Trainer Leif Strömberg kann auf alle Spieler zurückgreifen. Justin van der Ven jetzt auch Deutscher.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Auf mangelnde Unterstützung müssen die Krefeld Pinguine am Freitag bei ihrem DEL2-Auftaktspiel in Bad Nauheim nicht verzichten. Gut 550 KEV-Fans werden ab 19.30 Uhr im Gästeblock des Colonel-Knight-Stadions der Kurstadt für reichlich Stimmung sorgen. Alleine fünf Busse sollen sich auf den Weg nach Hessen machen. Auch das komplette Team der Geschäftsstelle reist mit.

Mit dem siebten Mann im Rücken wollen die Pinguine drei Punkte entführen. „Wir sind bereit und haben diese Woche für die Spielvorbereitung das Trainingspensum reduziert“, sagte Trainer Leif Strömberg. Am Donnerstag waren alle Spieler auf dem Eis. Mike Fischer, der in Bremerhaven wegen einer Verletzung pausieren musste, konnte seit Mittwoch uneingeschränkt trainieren. Auch Torwart Sergei Belov und sein Landsmann Nikita Shatsky haben ihre Blessuren auskuriert. Daher wird der 18-jährige Stürmer Edmund Junemann aus dem DNL-Team der DEG, der am Donnerstag mittrainierte, nicht gebraucht. Das gilt auch für Manuel Nix aus der U23 des KEV.

Info Rudelgucken in der Sportsbar Karussell KEV-Fans, die nicht mit nach Bad Nauheim fahren wollen, können das Spiel der Pinguine zu Hause im Streamingdienst beim „Sprade TV“ für 8.90 Euro buchen und live verfolgen. Für Fans, die alle Auswärtsspiele mit anderen Fans in Krefeld zusammen sehen wollen, bietet die Sportsbar „Karussell“ an der Westparkstraße ein Rudelgucken an.

Wer in Nauheim im Tor stehen wird, soll erst am Spieltag entschieden werden: „Alle drei Torhüter sind gut drauf“, sagt Trainer Strömberg. Als dritter Torwart wurde Lennard Weser lizenziert. Der 20-Jährige, der aus der Jugend des ESC Dresden stammt, war in der Vorsaison in Finnland, blieb dort allerdings ohne Wettkampfeinsatz. Für den Niederländer Justin van der Ven müssen die Pinguine keine Ausländerlizenz opfern, was sicher auch keinen Sinn ergeben hätte. Der 20-jährige Stürmer erhielt am Mittwoch seinen deutschen Pass.

Dass sein Team keine Gelegenheit bekam, sich mit einem DEL2-Gegner zu messen, ist für Trainer Strömberg kein Problem: „Wir haben in den Testspielen gegen verschiedene Systeme gespielt. Das schärft den Eishockey-Verstand der Spieler.“ Testspiele von Nauheim und Aufsteiger Regensburg, der Sonntag bei der Heimpremiere der Pinguine ab 18.30 Uhr zu Gast ist, hat sich der Schwede zwar angeschaut, will sich aber grundsätzlich nicht groß mit den Gegnern beschäftigen: „Ich respektiere die Mannschaften. Ich konzentriere mich mehr auf mein Team. Für uns ist es wichtig, von Spiel zu Spiel die volle Energie zu bringen. Denn wir wollen zurück in die DEL. Ich sage den Jungs immer, morgen kann in Krefeld ein schöner Tag sein. Wichtig ist aber, was heute passiert.“

Lesen Sie auch Drei von vier Toren erzielt : Es müllert wieder bei den Pinguinen

Am Donnerstag standen im Training hauptsächlich die Special-Teams im Mittelpunkt. Dabei ersetzte Leon Niederberger wie schon in Bremerhaven Mike Fischer im zweiten Überzahlblock mit Keal Mouillierat, Zach Magwood, Nikita Krymskiy und Maxi Söll. „Das klappt ganz gut, obwohl ich zwei Jahre keine Überzahl gespielt habe“, sagte Niederberger nach dem Training. Er ist zuversichtlich, dass das Projekt direkter Wiederaufstieg klappen kann: „Wir sind schon eine sehr gute Truppe. Ich sehe nicht viel Unterschied zur Vorsaison. Hier und da fehlt sicher der ein oder andere Ausländer, aber das fangen die Deutschen schon auf. Wir müssen nur die Qualität, die wir im Kader haben, abrufen, dann passt das schon.“