Eishockey Matt Marcinew bleibt ein Pinguin

Marcinew selber hatte bereits kurz nach dem Ende der vergangenen Saison damit geliebäugelt in Krefeld bleiben zu wollen. Der in Calgary im Bundesstaat Alberta geborene Angreifer fühlte sich in der Seidenstadt sehr wohl und Fans und Mannschaft hatten es ihm angetan, was man auch seinen Worten am Rande der Eisfläche entnehmen konnte. Ihm lagen in diesem Sommer Angebote anderer Clubs, vor allem aus dem Ausland vor, die er aber ausschlug. Pinguine-Sportdirektor Peter Draisaitl sagt zu der Vertragsverlängerung: „Der Kontakt zwischen den Pinguinen und Matt ist über den gesamten Sommer nicht abgebrochen. Er hat sich zu uns bekannt und wusste, dass wir noch andere Entscheidungen im Kader treffen mussten. Matt hat in dieser Zeit andere gute Angebote ausgeschlagen, weil er bei uns bleiben wollte. Jetzt war es für uns eine leichte Entscheidung, ihm einen neuen Vertrag anzubieten.“