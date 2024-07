Eishockey Krefeld Pinguine starten mit dem Heimspiel gegen Selber Wölfe

„Geschafft! Die Lizenzen sind vergeben und nun steht auch der Spielplan – die DEL2-Saison 2024/2025 kann kommen! Ich freue mich riesig auf packende Spiele, mitreißende Emotionen in der zuschauerstärksten 2. Eishockey-Liga in Europa und erneut spannende Momente in unseren lautstarken Arenen. Die neue Saison verspricht erneut alles, was Eishockeyfans begeistert: packende Rivalitäten, Derbys und natürlich die Jagd nach dem Meistertitel“, sagte DEL2-Geschäftsführer René Rudorisch nach der Veröffentlichung des Spielplans.