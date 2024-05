Talent wechselt an die Westparkstraße Krefeld Pinguine verpflichten neuen Verteidiger

Raabe, der sich wahrscheinlich einen Konkurrenzkampf mit David Trinkberger und Maximillian Söll um einen Platz unter den Top-Sechs Verteidigern liefern wird, erklärt: „Ich freue mich auf die Herausforderung in Krefeld. Die Pinguine sind eine Top-Adresse in der DEL 2 und haben Ambitionen, in die DEL aufzusteigen. Ich bin davon überzeugt, in Krefeld den nächsten Schritt zu gehen und mich weiterentwickeln zu können.“