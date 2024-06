Spielplan veröffentlicht Krefeld Pinguine starten mit Heimspiel in die neue Saison

Die Krefeld Pinguine dürfen sich im dritten Jahr ihrer Zugehörigkeit zur DEL2 zum ersten Mal über ein Heimspiel zum Saisonauftakt freuen. Die Selber Wölfe sind am Freitag, 13. September um 19.30 Uhr in der Yayla-Arena zu Gast. Das ergab die Spielplanauslosung der DEL2 am Dienstag. Das erste Auswärtsspiel bestreiten die Schwarzgelben am Sonntag, dem 15. September, beim EV Landshut.