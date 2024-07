Eishockey Füchse Duisburg neuer Partner der Krefeld Pinguine

Füchse-Geschäftsführer Södler sagt: „Das ist ein großer Schritt in die richtige Richtung. Wir dokumentieren damit, dass wir in Sachen Nachwuchs auf einen guten Weg sind. Für unser Team bringt die Kooperation einen Qualitätszuwachs.“ Auf das für den 16. August um 20 Uhr in Duisburg vereinbarte Freundschaftsspiel freut sich Södler bereits jetzt: „Für beide Fanlager ist es die erste Möglichkeit, ihre Lieblinge auf dem Eis zu sehen. Wir hoffen auf viele Zuschauer.“ Mit vielen KEV-Fans kann er garantiert rechnen, die immer gerne zur Wedau fahren.