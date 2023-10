Heimniederlage gegen Dresden Ein Null-Punkte-Wochenende für die Pinguine

So kam es dann auch. Beide Teams suchten ihr Heil in der Offensive und kamen schnell durch die neutrale Zone. Bereits nach wenigen Sekunden scheiterte Jon Matsumoto am Torwart. Auch Christian Ehrhoff, Alexander Ruuttu und Christian Kretschmann vergaben die frühe Führung. Die erste klare Torchance der Eislöwen hatte Dani Bindels, aber Torwart Felix Bick war glänzend postiert (7.). Kurz darauf traf David Trinkberger den Pfosten. Ab der zehnten Minute ließ das Tempo etwas nach. Die Pinguine blieben aber mehr am Drücker, doch der Puck wollte einfach nicht in den Käfig der Eislöwen. Auch nicht, als für die Gäste die erste Strafe fällig war (19.).