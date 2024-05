Vizemeister mit Bremerhaven Darum unterschrieb Krefelds neuer Coach Popiesch bei den Pinguinen

Thomas Popiesch ist nicht der Typ, der gerne Phrasen benutzt und den Fans den Mund zum Beispiel mit der Aussage, Krefeld gehöre wieder in die Deutsche Eishockey-Liga (DEL), wässrig macht. Das bestätigte der neue Trainer der Krefeld Pinguine am Dienstag bei seiner Vorstellung. Sehr professionell und klar zeigte er auf, wie sich der 58-Jährige seine langfristige Aufgabe an der Westparkstraße vorstellt.