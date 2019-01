Kampf um die Play-offs : Pietta hofft auf Hexenkessel gegen Nürnberg

Für Daniel Pietta, hier links am Sonntag in Nürnberg im Laufduell mit Chad Bassen, sind die Chancen nach wie vor groß, die Pre-Play-offs zu erreichen. ⇥Foto: ISPFD Foto: ispfd/ISPFD / IPD

Krefeld Der Nationalspieler Danuel Pietta hofft für das zweite „Endspiel“ gegen die Nürnberger Ice Tigers auf die tatkräftige Unterstützung der KEV-Fans. Sportdirektor Matthias Roos rechnet damit, dass noch 19 Punkte für Platz zehn reichen könnten.

Nach dem ersten punktlosen Wochenende sind die Pinguine wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Sie schwebten nach ihrer tollen Siegesserie zwar nicht im siebten Eishockey-Himmel, doch eine gewisse Selbstsicherheit war dennoch zu spüren.

War die Niederlage gegen den Deutschen Meister durchaus zu erwarten und daher kein Beinbruch, trübt das 3:4 in Nürnberg schon ein wenig die Stimmung. Sollten die Ice Tigers ihre beiden Nachholspiele in Düsseldorf und gegen Iserlohn gewinnen, wären sie bis auf einen Zähler an Krefeld heran gekommen. Für die Mannschaft von Trainer Brandon Reid bietet sich in den kommenden drei Begegnungen die Chance, Platz zehn zu verteidigen oder sogar noch an Berlin vorbei zu ziehen. Denn am Freitag in Iserlohn, am Sonntag im zweiten „Endspiel“ gegen Nürnberg und Freitag in einer Woche in Schwenningen winkt bei einer jeweils konstant guten Leistung die volle Punktausbeute.

Sportdirektor Matthias Roos schätzte die Lage am Montag wie folgt ein: „Es wartet jetzt ein interessantes Wochenende auf uns. Wir richten aber zunächst unseren Fokus auf Iserlohn, da brauchen wir eine Top-Leistung. Iserlohn hat nichts mehr zu verlieren, deshalb sind die Roosters besonders gefährlich. Wir haben jetzt noch 13 Spiele, die werden alle schwer genug. Wir müssen das der Reihe nach abarbeiten. Um in die Play-offs zukommen, sollten wir schon noch 19 Punkte holen. Das Spiel gegen Nürnberg ist ein echtes Endspiel um Platz zehn, es ist sehr wichtig da drei Punkte zu holen. Eine Entscheidung fällt aber noch nicht am Sonntag, es gibt danach noch elf Spiele. Wir haben bislang eine ordentliche Saison gespielt, gewonnen ist aber noch nichts. Es liegt noch ein Viertel vor uns, und mit 51 Punkten kommt man nicht in die Play-offs.“

Daniel Pietta, der in den vergangenen fünf Spielen immer punktete, bleibt trotz der beiden Niederlagen gelassen: „Man sollte jetzt auch nicht schwarz malen. Wir gehen unseren Weg weiter. Berlin ist nun beim Kampf um die Play-offs auch noch dabei. Wir haben noch einen Vorsprung auf Nürnberg und ich sehe gute Chancen, dass wir die Saison noch verlängern. Was mir ganz wichtig ist: Am Sonntag muss bei uns die Halle brennen. Die Yayla-Arena muss ein Hexenkessel sein, so wie am Sonntag die Halle in Nürnberg. Der Druck liegt, wenn wir am Freitag in Iserlohn gewinnen, immer noch bei Nürnberg. Wir wollen dann am Sonntag mit Hilfe unserer Fans den Abstand auf Nürnberg vergrößern.“

Martin Schymainski, der in Nürnberg seinen neunten Saisontreffer erzielte, haderte am Montag mit dem Spielverlauf in Nürnberg: „Dort haben wir uns selber ein Bein gestellt. Nürnberg war auch nicht so gut und wir haben einige Strafen genommen, da waren wir nicht schlau genug. Im Spiel haben wir dann auch nicht immer die besten Lösungen gefunden. Es gibt aber keinen Grund zur Panik. Wenn wir weiter Schritt für Schritt nach vorne gehen, werden wir den Weg in die