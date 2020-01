Der Start ins Eishockey-Jahr : Cundari weg, Wiedersehen mit Caron

Bei seinem DEL-Debüt für die Pinguine erzielte Jordan Caron am 13. Oktober 2017 im Auswärtsspiel in Nürnberg gleich einen Treffer. Foto: Eibner-Pressefoto/Thomas Hahn

Krefeld Der Verteidiger der Pinguine löste am Donnerstag seinen Vertrag auf und spielt jetzt für Villach. Der Stürmer kommt am Freitag zum Start ins neue Eishockeyjahr mit Schwenningen nach Krefeld. Torwart Pätzold fällt aus.

Neues Jahr, neues Glück! Daran glauben derzeit nur die kühnsten Optimisten im Lager der Krefeld Pinguine. Dafür ist das Gründungsmitglied der Deutschen Eishockey-Liga zu krisengeschüttelt. Doch an den guten Vorsätzen mangelt es der Mannschaft vor dem Start ins neue Eishockey-Jahr mit dem Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings keineswegs. „Wir werden kämpfen und müssen nach langer Zeit die Punkte mal wieder hier behalten“, sagte Daniel Pietta am Donnerstag nach dem Training. Ferner versuche die Mannschaft alles abzuhaken, was rund herum passiert: „Man kann theoretisch einen Schnitt machen, aber man ist in derselben Saison. Daher muss man vom Anfang bis zum Ende Gas geben. Das ist uns nicht immer gelungen, darum haben wir auch zu wenig Punkte.“

Info Ex-Trainer Miro Berek im Alter von 81 gestorben Miro Berek, von 1995 bis 97 Trainer der Pinguine, ist in seiner österreichische Heimat im Alter von 81 Jahren gestorben. Der gebürtige Tscheche war auch viele Jahre in der Schweiz und Österreich tätig. Zuletzt war er 2011 Coach der Nationalmannschaft Liechtensteins.

Auch wenn gerade dem Mann mit dem Zehnjahresvertrag die ganze Sache auf den Keks geht, hat er seine Wechselgedanken auf Eis gelegt: „Noch ist ja nichts verloren.“ Aber er hoffe, dass das „Gerangel“ von einer zur nächsten Gesellschafter-Versammlung am 9. Januar endlich ein Ende hat: „Je länger das dauert, umso schwieriger wird es, Spieler zu halten, die bleiben sollen, oder Spieler zu holen, die man im Auge hat.“

Einer, dem sicher keine Vertragsverlängerung in Aussicht gestellt wurde, ist Mark Cundari. Der Verteidiger bat am Neujahrstag um seine Vertragsauflösung. Sein Berater hatte am Morgen bei Matthias Roos angerufen. Er wechselt zum in die österreichische Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) zum EC VSV Villach. Die Kärntener kämpfen ab Freitag mit sechs Teams um drei freie Plätze für die Meister-Play-offs.

Cundari erfüllte die in ihn gesetzten Erwartungen nicht. Da gelten auch seine beiden Verletzungspausen nicht als Ausrede, zumal ihm eine gesteigerte Wehleidigkeit nachgesagt wurde. Für ihn soll jetzt Mike Schmitz an der Seite von Torsten Ankert mehr Eiszeit bekommen, dem Pierre Beaulieu gute Fortschritte bescheinigt. Neben Kai Hospelt und Travis Ewanyk, der noch zehn Tage pausieren muss, fehlt Torwart Dimitri Pätzold. „Er hätte zuletzt pausieren müssen. Hut ab, dass er sich trotzdem ins Tor gestellt hat. Das hat seinem Gesundheitszustand nicht gut getan. Er muss jetzt Antibiotika nehmen“, sagte Matthias Roos. Pätzold, dessen Familie in Erding lebt, steht aktuell beim EV Landshut aus der DEL2 auf der Wunschliste. Die Torhüter der Bayern weisen die schlechtesten Statistikwerte der Liga auf. Da Niklas Postel nach überstandener Magen-Darm-Grippe wieder fit ist, kann Beaulieu vier Sturmreihen aufbieten. Damit sein Team zur mentalen Stärke zurückfinden kann, hat er Beaulieu mit den Spielern Einzel- und Gruppengespräche geführt: „Wir müssen uns auf die Basics konzentrieren und dürfen uns nach Fehlern nicht vom Weg abbringen lassen.“