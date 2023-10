Schwere Aufgabe in Kassel Woodcroft ein Trainer-Kandidat bei den Pinguinen?

Auch wenn es das Tabellenbild der DEL2 nicht klar ausdrückt, steigt am Sonntag in Kassel ab 15.30 Uhr das Topspiel des 15. Spieltages. Die Huskies empfangen als Tabellenführer die Krefeld Pinguine. Die Nordhessen Arena am Auestadion dürfte bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Denn auch viele KEV-Fans wollen sich das Spiel vor Ort nicht entgehen lassen.