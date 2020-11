„Persönliche Gründe“ : Krefeld-Pinguine-Coach Hanlon tritt überraschend zurück

Krefeld Glen Hanlon ist nicht länger Trainer der Krefeld Pinguine. Am Sonntagmorgen meldete der Eishockeyklub, dass Hanlon freiwillig geht. Wie er seine Entscheidung begründet – und wie es jetzt beim KEV weitergehehen soll.

Grade erst gab es die positive Nachricht, dass die Eishockey-Saison in der DEL nach der langen Corona-Pause im Dezember endlich wieder starten kann. Doch für die Krefeld Pinguine, die ebenfalls in Deutschlands höchster Spielklasse antreten, währt die Freude darüber nur kurz. Denn am Sonntagmorgen meldete der Verein: Headcoach Glen Hanlon verlässt die Pinguine auf einen Wunsch.