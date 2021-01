Nachfolger gefunden : Clark Donatelli wird Cheftrainer der Krefeld Pinguine

Krefeld Die Krefeld Pinguine sind auf der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden. Der DEL-Klub verpflichtete den US-Amerikaner Clark Donatelli, der Ende nächster Woche nach einem negativen Corona-Befund zur Mannschaft stoßen soll.

US-Amerikaner Clark Donatelli wird Cheftrainer der Krefeld Pinguine. Der 53-Jährige wird Nachfolger von Mihails Svarinskis, der nach neun Niederlagen in Folge vergangene Woche entlassen worden war.

Der ehemalige NHL-Profi war zuletzt bei den beiden Farmteams der Pittsburgh Penguins, Wilkes-Barre/Scranton Penguins in der AHL angestellt und trug maßgeblich zur Entwicklung von heutigen NHL-Stammkräften wie Jake Guentzel oder Teodors Blugers, aber auch deutschen Topspielern wie Tom Kühnhakl, Frederick Tiffels oder Matthias Plachta bei.

Der in Providence, Rhode Island, geborene Donatelli vertrat Team USA 149-mal bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen und sammelte 37 Einsätze in der NHL sowie 61 in der AHL. Auch als Trainer war Donatelli bereits für die U18 des Teams USA im Einsatz und betreute die Mannschaft zweimal beim Hlinka Gretzky Cup.