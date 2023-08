Krefeld Pinguine sind zufrieden Nur Christian Ehrhoffs Verletzung trübt die Turnier-Bilanz beim Seidencup

Als dann auch noch der Zweitligist Krefeld gegen den Erstligisten aus der Landeshauptstadt nach spannendem Spielverlauf mit 2:1 als Sieger das Eis verließ, war der Jubel von Mannschaft und Fangemeinde ähnlich groß, wie vor zwei Jahren als sich beide Teams noch um Punkte in der DEL gegenüber standen. Sonntag im Finale gegen Bremerhaven waren dann die Ränge mit knapp 2.000 Zuschauern nicht mehr so gut gefüllt. Das lag sicher am Gegner, aber auch am schönen Spätsommerwetter und vielen anderen Veranstaltungen in Krefeld. Viele Fans hatten sich das Spiel auch von der Terrasse oder aus dem Wohnzimmer angeschaut, was die gute Buchung dieser Begegnung bei Sprade TV belegt. Dass die beiden Spiele ohne Krefelder Beteiligung nicht gerade ein Publikumsmagnet waren, das war vorher abzusehen.