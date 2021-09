Krefeld Pinguine : Cheftrainer Clark Donatelli entlassen

Krefeld Am Mittwochabend beendete Geschäftsführer und Sportdirektor Sergey Saveljev vor dem Heimspiel am Donnerstag gegen Iserlohn die Zusammenarbeit mit dem Amerikaner, der erst im Februar verpflichtet worden war.

Als sich die Spieler der Krefeld Pinguine am Donnerstagmorgen zum Pre-Game-Skating für das Abendspiel gegen Iserlohn in der Kabine trafen, fehlte Cheftrainer Clark Donatelli. Der Amerikaner war am Mittwochabend von Geschäftsführer und Sportdirektor Sergey Saveljev entlassen worden. Das hatte sich am vergangenen Wochenende nach der 0:6-Heimpleite gegen die Kölner Haie angedeutet. Saveljev hatte Donatelli am Sonntag in einem Vieraugen-Gespräch eine Frist eingeräumt, um die Mannschaft in die Erfolgsspur zu bringen.