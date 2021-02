3:7-Niederlage : Pinguine brechen im zweiten Drittel ein

Hier war die Krefelder Eishockeywelt noch in Ordnung. Patrick Klöpper (9) bediente Torschütze Artur Tyanulin zum 2:0. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Die Krefelder unterlagen im Heimspiel gegen die Iserlohn Roosters nach einer 2:0-Führung durch Trivellato und Tyanulin mit 3:7. In den zweiten 20 Minuten verloren die Schwarz-Gelben nach zwei schnellen Gegentoren den Faden.

Von H.-G. Schoofs

Auch im achten Heimspiel der neuen Eiszeit blieben die Pinguine am Mittwochabend im kleinen Westderby gegen die Iserlohn Roosters ohne Punkt und unterlagen mit 3:7. Das war schon die dritte Pleite auf eigenen Eis mit sieben Gegentreffern. Dabei hatte es nach dem ersten Drittel und einer 2:1-Führung noch ganz gut für die Krefelder ausgesehen. Sie traten selbstbewusst und spielfreudig auf. Doch dann leisteten sie sich wieder viele Fehler im eigenen Drittel und ließen nach zwei schnellen Gegentreffern binnen 66 Sekunden wie schon so häufig in dieser Spielzeit mentale Stärke vermissen. Dadurch gerieten vorentscheidend auf die Verliererstraße. Am Freitag steht in Düsseldorf bereits das nächste Derby auf dem Programm. Ob dann schon der neue Trainer Clark Donatelli hinter der Bande steht, der das Duell gegen die als Zuschauer verfolgte, entscheidet sich am Donnerstag.

Das Motto „never change a winning team“ nahm sich Trainer Boris Blank nach dem 3:1-Erfolg bei der DEG nicht ganz zu Herzen. Im Tor tauschte er Sergej Belov gegen Marvin Cüpper aus. Im vierten Sturm bekam Patrick Klöpper den Vorzug vor Nikita Shatsky, der am Montag in Düsseldorf die wenigste Eiszeit (7:27 min.) der Pinguine erhalten hatte.

statistik Krefeld - Iserlohn 3:7 (2:1, 0:5, 1:1) Pinguine: Belov (31. Cüpper) - Bindulis/Mass, Trivellato/Sacher, Bappert/C.Braun, Gläßl - Niederberger/Petrakov/Karsums, L.Braun/Olson/Lessio, Schymainski/Blank/Tyanulin, Buncis/Postel/Klöpper. Schiedsrichter: Hoppe (Bad Nauheim / Schukies (Herne). Zuschauer: keine. Tore: 1:0 (1:05) Trivellato (Olson/Braun), 2:0 (7:53) Tyanulin (Klöpper/Postel), 2:1 (19:55) Sutter (Raymond/Bailey), 2:2 (21:41) Sutter (Aubin/Lowry), 2:3 (22:47) Friedrich (Buschmann/Raedeke - 6:5), 2:4 (30:02) Lowry (Jentzsch/Aubin - 5:4), 2:5 (32:48) Raedeke (Aubin/Lowry), 2:6 (37:40) Whitny (Readeke/Friederich - 5:4), 2:7 (49:44) Fleischer (Buschmann/Friedrich), 3:7 (58:49) Blank (Braun - 5:4). Strafminuten: Krefeld 4, Iserlohn 4.

Bei den Gästen, die mit vier Niederlagen in Folge im Gepäck angereists waren, fehlte mit Granier ein Topstürmer. Dafür hatte aber Oldie Aubin nach 30 Sekunden bereits die Führung auf dem Schläger, nachdem Ivan Petrakov den Puck leichtfertig verloren hatte. Doch dessen Landsmann Belov war gleich hellwach und verhinderte den Treffer. Dagegen landete der Puck bei der ersten guten Einschussmöglichkeit der Krefelder im Iserlohner Gehäuse. Alex Trivellato wurde von Brett Olson schön freigespielt und erzielte seinen ersten Saisontreffer (2.). Torwart Jenike hatte keine Abwehrchance.

Die Gastgeber sprühten nach dem Derbysieg und der frühen Führung nur so vor gewachsenem Selbstvertrauen. Einen schönen Angriff über Niklas Postel und Patrick Klöpper schloss Artur Tyanulin mit seinem vierten Saisontreffer zum 2:0 ab (8.). Die Roosters erholten sich zwar ein wenig von dem Rückstand, aber die Pinguine waren bieben die gefährlichere Mannschaft. Das spiegelte sich bis zur ersten Pause auch in den Torschüssen wider (17:10). Doch den letzten Schuss des Drittels nutzten die Gäste fünf Sekunden vor der Sirene zum Anschlusstreffer. Kristofers Bindulis war im Slot gegen den Torschützen Sutter viel zu spät mit seinem Schläger auf dem Eis und am Gegenspieler.

Beflügelt vom späten Anschlusstreffer legten die Roosters im Mitteldrittel beherzt los und drehten das Match binnen 66 Sekunden. Erst patzte Belov, dann stand Friedrich bei angezeigter Strafe gegen Alex Blank am langen Posten völlig frei und ließ Belov keine Abwehrchance (23.). Und es kam noch viel schlimmer. Als Lucas Lessio auf der Strafbank saß, erhöhte Iserlohn auf 4:2 (31.). Dann hatte Boris Blank ein Einsehen und schickte Cüpper für Belov ins Tor. Der neue Torwart konnte sich gleich bei zwei guten Einschussmöglichkeiten der Gäste auszeichnen. Machtlos war er aber in der 33. Minute, bei einem harten Schlagschuss von Raedeke. Blank nahm sofort seine Auszeit und redete lautstark auf seine Schützlinge ein. Cüpper verhinderte gegen Aubin mit einer Glanztat den sechsten Gegentreffer. Den besorgte aber dann Whitney mit einem unhaltbaren Kracher, als Constantin Braun gerade für nur 12 Sekunden auf der Strafbank saß.