Mittwoch ist Derby-Time : Pinguine brauchen dringend einen Sieg

Beim Heimspiel im Magenta-Sport-Cup gegen die DEG feierte Marvin Cüpper sein Debüt bei den Pinguinen. Am Mittwoch könnte er erneut im Tor stehen. So frei wie hier Ken André Olimb dürfen die Düsseldorfer Stürmer diesmal nicht zum Abschluss kommen Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Nach drei Niederlagen in Folge zweifeln die Fans schon an der DEL-Tauglichkeit der Krefelder Mannschaft. Vielleicht klappt es ja am Mittwoch im Heimderby gegen die DEG mit dem ersten Erfolgserlebnis. Torwart Belov trainierte mit.

Nach dem 5:0-Sieg gegen Krefeld hatte Berlins Trainer Serge Aubin eigentlich keinen Grund, mehr erleichtert als zufrieden zu sein. Erleichtert war der Kanadier, weil sein Team für die „zu vielen Strafzeiten“ von den Pinguinen nicht bestraft wurde. Er würdigte allerdings das Unterzahlspiel seiner Spieler und die Leistung von Torwart Mathias Niederberger. Doch es war nicht schwer, angesichts des unterirdischen Überzahlspiels der Schwarz-Gelben einen Treffer zu verhindern. „Unser Powerplay war einfach schlecht“, gab Trainer „Mike“ Svarinskis nach dem Spiel auf der Pressekonferenz zu. Schlecht war allerdings auch die Arbeit im eigenen Slot, weil die Eisbären zu leicht zu Nachschüssen kamen. Beeindruckt zeigte sich der Berliner Coach vom schnellen Umschaltspiel des Gegners: „Das hat uns schon Probleme bereitet.“

Mit einem oder zwei Mann mehr auf dem Eis kann und muss es in den beiden Heimderbys am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen die DEG und am Sonntag (19.30 Uhr) gegen die Haie besser werden. Ansonsten drohen zum Jahresausklang und beim Jahresauftakt die Pleiten vier und fünf. Für Co-Trainer Boris Blank ist das eine „reine Kopfsache“, weil die beiden Überzahlformationen im Training „funktionieren“. Daher brauchen die Pinguine dringend einen Sieg, um die Köpfe frei zu bekommen. Der Cheftrainer erklärte am Dienstag nach dem Training, dass es „noch viel zu verbessern gibt“: „Wir kennen die Probleme beim Powerplay, üben unser System in jeden Training und bewerten nach jedem Spiel, was wir verbessern müssen. Wir brauchen aber auch Geduld, bis die Reihen besser eingespielt sind.“

info Neuer Team-Partner für das Sponsoring Das Kempener Familienunternehmen „Terrassendach-Händler“ hat seinen Bandensponsoring- und Werbevertrag unterschrieben. „Als eishockeybegeistertes Team freuen wir uns auf die Partnerschaft. Unsere Geschäftsleiter Marcel Nieß und Jan Slowick sind seit Kindesbeinen auf Kufen unterwegs und tief im Eishockey verwurzelt“, sagt Tom Engstfeld, Marketingsprecher der Firma.

Einige Fans und Experten zweifeln schon an der DEL-Tauglichkeit der Mannschaft. Dafür ist es aber deutlich zu früh. Es ist schon ein Unterschied, ob ein Team nach vier Wochen Eis-Vorbereitung mit denselben Spielern oder wie jetzt nicht mal zwei Wochen mit dem gleichen Kader trainiert. Zu erkennen ist allerdings, dass sich die Abgänge der drei besten Torschützen negativ bemerkbar macht. Ob sich das ändert, wenn mal die passenden Sturmreihen gefunden sind und sich diese eingespielt haben, oder tatsächlich keine ausreichende Qualität vorhanden ist, bleibt abzuwarten.

Am Dienstag bat Svarinskis sein Team nach einer kurzen Nacht erst am Nachmittag aufs Eis. Mit dabei war Torwart Sergei Belov, der in Berlin nach dem Warm-Up wegen muskulärer Probleme passen musste. Als Ersatzgoalie dürfte es für den Russen auf jeden Fall reichen. Marvin Cüpper, der gegen die Eisbären einen guten Eindruck hinterließ, stand auch schon beim Magenta-Sport-Cup im Heimspiel gegen die DEG im Tor. Belov soll nur zum Zuge kommen, wenn er hundert Prozent schmerzfrei ist.