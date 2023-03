Bewusst lange Serie gegen Dresden? Pinguine-Coach Blank widerspricht Social-Media-Gerücht

Es war schon beeindruckend, wie die Pinguine im siebten Play-off-Viertelfinalduell gegen Dresden die drei Niederlagen zuvor wegsteckten und mit ihrer besten Leistung in dieser Serie ins Halbfinale einzogen. Entsprechend groß war nach dem 4:2-Erfolg in der Yayla-Arena der Jubel und die Begeisterung auf den Rängen. Die Euphorie, die das Team im Krefelder Eishockey seit dem letzten Heimspiel der Hauptrunde entfachte, wurde nochmal verstärkt. Die nächste Runde beginnt am Freitag mit dem ersten Duell in Ravensburg (20 Uhr). Spiel zwei steigt am Sonntag (17 Uhr) an der Westparkstraße. Zu dieser familienfreundlichen Bullyzeit ist wieder mit einer Zuschauerzahl über 7000 zu rechnen.