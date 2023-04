Dienstag Spiel drei So will Boris Blank die Wende für die Pinguine in der Play-off-Serie schaffen

info

Sollten die Ravensburger am Dienstag auch Spiel drei gewinnen, dann ist am Gründonnerstag beim vierten Duell mit einem voll besetzten Gästeblock zu rechnen. Schon jetzt steht fest, dass auf jeden Fall mehr Fans der Towerstars ab bisher an den Niederrhein kommen wollen, da am Karfreitag Feiertag ist. In Krefeld ist das Interesse am zweiten Heimspiel ungebrochen. Stehplätze gibt es nur noch wenige.