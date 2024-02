Schon vier Siege in Folge Pinguine bleiben in Rückstand gelassen

Mit dieser Herangehensweise sind die Pinguine in den vergangenen Spielen gut gefahren. Die Mannschaft, die wegen einer Vollsperrung erst am Mittwoch um 8 Uhr wieder in Krefeld eintraf, scheint inzwischen in sich sehr gefestigt und lässt sich auch bei Rückständen nicht aus der Bahn werfen. Das Team um den 41-jährigen ehemaligen NHL-Profi Christian Ehrhoff, der in Dresden von den Journalisten zum besten Spieler der Pinguine gewählt wurde, versteht es sehr gut nach Rückständen ein Spiel zu drehen, oder es zumindest auszugleichen. Besonders auffällig dabei ist, dass die wichtigen Tore oft in den letzten Minuten der regulären Spielzeit fallen. Das zeugt von viel Selbstvertrauen und einer tollen Mentalität. Auf diese Weise retteten sie sich in Dresden und Bad Nauheim in die Verlängerung und in Weißwasser fiel der Siegtreffer kurz vor Schluss. Auch bei den Erfolgen in den Heimspielen gegen Kaufbeuren und Crimmitschau machten die Schwarz-Gelben einen Rückstand wett. Kapitän Weiß sagt: „Wir haben in den vergangenen Spielen großen Charakter gezeigt und lassen uns vom jeweiligen Spielstand nicht beunruhigen.“