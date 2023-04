Beim Sieg in Ravensburg Blanks Gameplan geht in Spiel drei auf

Blank ist froh, dass seine Mannschaft im dritten Halbfinal-Duell gegen die Towerstars seinen Gameplan sehr gut umsetzte. Seine Forderung, mehr auf Körper zu gehen, endete zwar mit zu vielen Strafen, aber dafür brannte in Unterzahl lange nicht so viel an wie im ersten Spiel am Bodensee. Die Unterzahlformation stand ein Stück tiefer, um die gefährlichen Pässe in die Slotzone zu unterbinden. Der Trainer begründete die Strafen allerdings mit den Entscheidungen der Schiedsrichter: „Die haben jede Kleinigkeit gepfiffen. Die Regelauslegung war gegenüber den Spielen gegen Dresden ein Unterschied wie Tag und Nacht.“