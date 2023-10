Die Spieler sind überrascht Blanks Entlassung schockt Ehrhoff

Das ist schon Stoff für einen Film. Erst wird Boris Blanks bester Freund Herberts Vasiljevs für Verdienste um das Krefelder Eishockey geehrt und einen Tag darauf wird er als Trainer der Pinguine entlassen. Leider ist das kein Film, sondern eine wahre Geschichte. Am Montag musste Blank um 10.30 Uhr in der Geschäftsstelle erscheinen. Dort wurde ihm mitgeteilt, dass seine Dienstzeit als Chefcoach des DEL2-Team zu Ende ist. „Die Krefeld Pinguine haben Cheftrainer Boris Blank mit sofortiger Wirkung freigestellt. Sein bisheriger Assistent Herbert Hohenberger wird das Team interimsweise als Cheftrainer leiten. Mit der Entscheidung reagiert die Sportliche Leitung auf die zuletzt enttäuschenden Ergebnisse und Leistungen der Mannschaft in der laufenden Saison“, hieß es um 12.31 Uhr in der Pressemitteilung des Klubs.