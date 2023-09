1:3 gegen Crimmtschau Pinguine verlieren in Essen das Finale

Im Finale um den Wohnbau-Cup in Essen saßen die Krefeld Pinguine zu häufig auf der Strafbank und ließen im Angriff die notwenige Durchschlagskraft vermissen, um gegen ihren Liga-Konkurrenten Eispiraten Crimmitschau aus der DEL2 gewinnen zu können. Die Sachsen waren über die 60 Minuten gesehen das bessere Team. Alleine Krefelds Torwart Felix Bick war es zu verdanken, dass seine Vorderleute bis zum Schluss im Spiel blieben und sich erst in der letzten Minute durch einen Empty-net-Treffer mit 1:3 geschlagen geben mussten. Das war ein Dämpfer zur rechten Zeit. Im Spiel um Platz drei hatten sich zuvor am Nachmittag die Moskitos im Oberligaduell gegen Bayreuth mit 2:1 n.V. durchgesetzt.