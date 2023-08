Zwei Spiele gegen DEL-Teams Bick und Bittner waren beim Seidenstadt-Cup ein starker Rückhalt

Der Jubel auf den Rängen erinnerte an die Play-off-Spiele der Vorsaison. Auch wenn es am Freitagabend beim Turnier-Auftakt des Seidenstadt-Cups nur ein Testspiel war, wurde der Derby-Sieg der Pinguine über die Düsseldorfer EG von den KEV-Fans unter den 3178 Zuschauern ausgelassen gefeiert. „DEG in der DEL, keiner weiß warum“, schallte es von der Nordtribüne. Da wurden wieder Erinnerungen wach an die vielen spannenden und dramatischen Straßenbahnduelle zwischen den beiden rheinischen Rivalen.