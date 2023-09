Erste Bilanz nach der Vorbereitung So gut sind die Krefeld Pinguine für den Saisonstart gerüstet

Nach der sechswöchigen Vorbereitung auf dem Eis beginnt bei den Pinguinen am Dienstag der Countdown für den Meisterschaftsauftakt am Freitag beim DEL-Absteiger Bietigheim Steelers. Das ist direkt eine echte Herausforderung und Standortbestimmung für die beiden neuformierten Teams. Während die Steelers mit 19 neuen Spielern und einem neuen Trainer in die Saison gehen, sind es bei den Krefeldern 16 Neuzugänge.