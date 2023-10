4:1-Sieg in Landshut Das beste Auswärtsspiel der Pinguine

Die Krefeld Pinguine sind in der DEL2 weiter auf dem Vormarsch. Im Auswärtsspiel beim EV Landshut gewannen die Schwarz-Gelben vor 2625 Zuschauern mit ihrer bisher besten Saisonleistung auf fremdem Eis mit 4:1 und kletterten in der Tabelle auf Platz acht. Die Niederbayern bissen sich an der kompakten Abwehr der Gäste und besonders an Torwart Matthias Bittner die Zähne aus. Dazu gelang den Pinguinen eine recht effektive Chancenverwertung, allen voran Josh MacDonald, der als Topscorer des Teams mit seinen drei Treffern seinem Goldhelm alle Ehre machte.