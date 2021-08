Krefeld Pinguine : Berlyov und Blank treffen in Lugano

Gegentor die Krefeld Pinguine beim Testspiel in Lugano. Foto: Krefeld Pinguine

Krefeld Die Krefeld Pinguine unterlagen am Samstag in ihrem ersten Testspiel in der Schweiz mit 2:5. Im zweiten Drittel bot das Team eine schwache Leistung. Für Laurin Braun war das Spiel nach einem harten Check gegen die Bande zu Ende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Josef Hermanns

Die Pinguine blieben auch in ihrem vierten Testspiel sieglos. Die Auswahl von Cheftrainer Clark Donatelli unterlag am Samstag beim HC Lugano vor 1500 Zuschauer mit 2:5 (1:1,0:3,1:1). Ausschlaggebend für die Niederlage war ein schwaches zweites Drittel und ein wenig effektives Überzahlspiel. Da machte sich das Fehlen von Robert Sabolic, Martin Schymainski und Jesper Jensen Aabo bemerkbar. Darüber hinaus bekamen die Krefelder den ersten Sturm der Gastgeber um den Schweizer Fazzini, dem Amerikaner Arcobello und dem Kanadier Carr nie wirklich in den Griff.

Wegen der Ausfälle der Verteidiger Tom-Eric Bappert und Jensen Abo sowie den Stürmern Sabolic und Kapitän Schymainski musste Trainer Donatelli seine Reihen umbauen (siehe Aufstellung). Neuzugang Niclas Lucenius lief als Center in der vierten Sturmreihe mit Luca Hauf und Maciek Rutkowski auf. Der Finne feierte ein unauffälliges Debüt im Trikot der Schwarz-Gelben, bekam aber auch in Überzahl Eiszeit. Youngster Daniel Herzog kam nicht zum Einsatz.

statistik Lugano- Krefeld 5:2 (1:1, 3:0, 1:1) Pinguine: Quapp - Gläßl/Hersley, Kulda/Tiffels, Sacher/Mass, – Bergström/Berlyov/Volek, Bracco/Blank/Lessio, Braun/Weiss/Niederberger, Rutkowski/Lucenius/Hauf. Tore: 1:0 (5:17) Fazzini (Arcobello), 1:1 (16:10) Berlyov, 2:1 (27:52) Thurkauf (Carr/Arcobello 5-4), 3:1 (29:44) Fazzini (Stoffel/Chiesa 5-4), 4:1 (30:00) Josephs (Stoffel/Chiesa), 5:1 (45:29) Carr (Riva/Alatalo), 5:2 (51:20) Blank (Hersley/Bracco). Strafminuten: Lugano 18 plus 5 plus Spdz. Bertaggia, Krefeld 12.

Laurin Braun musste bereits nach dem ersten Drittel verletzt passen. Er war bei einem rüden Check von Bertaggia heftig in die Bande gekracht. Der Schweizer wurde frühzeitig unter die Dusche geschickt. Donatelli setzte danach überwiegend auf drei Angriffsreihen. Lucenius rückte in den Sturm zu Alexander Weiss und Leon Niederberger. Im Tor stand Nikita Quapp, als Back-up hatte Serge Belov auf der Bank Platz genommen. Als Kapitän führte der lettische Nationalverteidiger Artur Kuldas die Mannschaft in Abwesenheit von Schymainski aufs Eis.

Im ersten Abschnitt entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Die Pinguine mischten gegen das Schweizer Top-Team prima mit. Die Führung der Gastgeber aus der sechsten Minute glich Pinguine Neuzugang Anton Berylov in der 17. Minute aus. Er brachte den Puck aus einem Gewühl vor dem Tor aus Nahdistanz über die Linie.

Im zweiten Abschnitt war zunächst Krefeld die tonangebende Mannschaft. Schlegel im Tor der Gastgeber musste bei einigen Gelegenheiten der Pinguine sein ganzes Können aufbieten. Ab der 25. Minute wendete sich aber das Blatt. Lugano war nun deutlich stärker und drückte auf den Führungstreffer. Der fiel dann auch in der 28. Minute, als ein Krefelder auf der Strafbank saß. Knapp zwei Minuten später schlug es bei der nächsten Strafe gegen die Pinguine erneut bei Quapp ein. Nur 16 Sekunden später erhöhten die Gastgeber auf 4:1. Trainer Donatelli nahm seine Auszeit. Danach kamen die Pinguine zu zwei Überzahlspielen, konnten daraus aber kein Kapital schlagen. Eine Strafzeit gegen Weiss drei Minuten vor Drittelende überstanden die Krefelder unbeschadet.

In der 46. Minuten sorgten die Gastgeber mit ihrem fünften Treffer für die Entscheidung. Die Pinguine konnten wenig später bei einer doppelten Überzahl Schlegel im Kasten des HC Lugano nicht überwinden. Danach war die bis dahin ansehnliche Partie von vielen Nickligkeiten geprägt. Alexander Blank war es vorbehalten, auf 2:5 aus Sicht der Krefelder zu verkürzen. Ein weiteres Überzahlspiel ließen die Pinguine ungenutzt. Torwart Quapp verhinderte mit einigen guten Paraden in der Schlussphase eine höhere Niederlage.“ Im Schlussdrittel waren die Zuschauer geschockt, als Stürmer Timo Haussener nach einem Zweikampf zusammensackte und auf dem Eis liegen blieb. Der Stürmer wurde mit einer Trage vom Eis gebracht.

Investor Stefano Ansaldi, der in Lugano wohnt, schaute sich am Samstag das Spiel der Pinguine an, ging anschließend in die Kabine und sprach mit einigen Spielern. Sergey Saveljev blieb nach dem Testspiel noch in seiner Wahlheimat Lugano und nutzte die Gelegenheit zu einem längeren Treffen mit dem Investor. Am Sonntag machte er sich dann auf den Weg zur Mannschaft. Nach der Niederlage gegen Lugano sagte er: „Das war unser bisher bestes Spiel, auch wenn uns wichtige Spieler fehlten. Daher lief das Überzahlspiel nicht so gut. Aber ich glaube, wir hatten am Ende mehr Torschüsse auf dem Konto als der Gegner.“