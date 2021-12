Pinguine in Schwenningen : Bergström sorgt für Krefelder Auswärtssieg

Wie hier gegen Schwenningens Center Maximilian Hadraschek war Krefelds Torwart Oleg Shilin bei einigen Großchancen der Wild Wings glänzend postiert. Foto: imago images/Eibner/Laegler/ Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Krefeld Der schwedische Stürmer der Krefeld Pinguine verwandelte im Gastspiel bei den Schwenninger Wild Wings den entscheidenden Penalty zum 3:2-Sieg. Vor der Geisterkulisse waren beide Torhüter die besten Akteure ihres Teams.

Die Krefeld Pinguine fühlen sich auf fremden Eis weiter pudelwohl. Bei den Schwenninger Wild Wings feierten sie mit 3:2 nach Penaltyschießen ihren achten Auswärtssieg. Weil die Schwarz-Gelben in Überzahl insgesamt zu harmlos waren oder Torwart Eriksson ein starker Rückhalt war, mussten sie sich mit zwei Punkten begnügen. Bis zur Hälfte des Spiels konnten sie sich aber auch bei ihrem ebenfalls sehr starken Torwart Oleg Shilin bedanken, dass sie nicht höher in Rückstand gerieten. Für den Zusatzpunkt sorgte Alexander Bergström.

Im schneebedeckten Schwenningen machten sich die Pinguine am Nachmittag vom Hotel auf den Weg zum Stadion. Beim Warm-up vor leeren Rängen war schnell klar, dass Oleg Shilin nach dem Sieg in Bietigheim im Tor blieb. Bei den Gastgebern gehörte Joacim Eriksson zum ersten Mal nach seiner Corona-Pause zur Starting-Six. „Das ist natürlich ein wichtiger Faktor für uns“, sagte Co-Trainer Steffen Ziesche vor dem Spiel. Das zeigte sich gleich von Beginn an. Beide Torhüter verhinderten einige Großchancen. Nur in der zehnten Minute war Shilin machtlos. Ein Bully vor seinem Tor verlor Niclas Lucenius gegen Tylor. Spink. Der Direktschuss von Karachun landete im langen unteren Eck. Kurz darauf ergab sich für die Pinguine in Überzahl die große Chance zum Ausgleich. Doch Torwart Eriksson verhinderte mit einem tollen Reflex gegen Jeremy Bracco das 1:1. Auch Shilin zeigte bei einer Strafe gegen Lucenius eine Glanztat, als er am kurzen Pfosten mit dem Schoner zur Stelle war (16.).

statistik Schwenningen - Krefeld 2:3 (1:0,0:2,1:0,0:0,0:1) n.P. Pinguine: Shilin - Sacher/Jensen Aabo, Kulda/Tiffels, Gläßl/Bappert, – Olsen/Berlyov/Braun, Lessio/Lucenius/Bracco, Bergström/Weiß/Sabolic, Lewandowski/Volek/Niederberger, Blank. Zuschauer: Geisterspiel. Schiedsrichter: A. Bruggeman (USA), L. Kopitz (Iserlohn). Tore: 1:0 (9:53) Karachun (Tylor Spink),1:1 (33:05) Lewandowski (Sacher/Jensen Aabo), 1:2 (37:16) Braun (Berlyov/Olsen), 2:2 (43:07) Tylor Spink (Ramage), 2:3 (65.)Bergström (Penalty). Strafminuten: Schwenningen 8 plus 5 plus Spdz. Huss, Krefeld 8.

Im zweiten Drittel schlugen die Wild Wings deutlich gefährlicher mit den Flügeln. Binnen 120 Sekunden verhinderte Shilin gegen Zaborsky, Spink und Huss den zweiten Gegentreffer. Das Momentum blieb bei den Gastgebern. Selbst bei ihrer zweiten Überzahl blieben die Pinguine zu harmlos. Die Schüsse von Bracco und Laurin Braun stellten Torwart Eriksson vor keine Probleme. Wie ein Blitz aus heiterem Himmel fiel dann der Krefelder Ausgleich. Mirko Sacher zog nach Bullygewinn von Justin Volek von links vor der Bande einfach mal ab. Der Puck prallte am langen Pfosten von Edi Lewadowskis Schlittschuh gegen die Schlägerspitze eines Verteidigers über die Linie (34.). Die Hausherren waren so geschockt, dass sie kurz darauf bei der zweiten Strafe gegen Lucenius nichts Gefährliches zustande brachten. Jetzt gehörte das Momentum den Pinguinen. Nach einem Drehschuss von Anton Berlyov staubte Braun im Slot zur Führung ab (37.).

Zu Beginn des Schlussdrittels vergaben die Pinguine in Überzahl einen Zweitore-Vorsprung. Stattdessen kassierten sie erneut vom Bully weg den Ausgleich (44.). Die Begegnung wurde jetzt verbissener und hitziger geführt. Zunächst leistete sich Braun eine unnötige Strafe. Dann ließ sich Huss zu einem Stockcheck in den Nacken von Berlyov hinreißen. Der Schwenninger wurde unter die Dusche geschickt. Aus den fünf Minuten Überzahl der Krefelder wurden aber nur drei, weil auch Berlyov für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Doch die Wild Wings hielten sich schadlos, so dass beide Teams in den letzten 150 Sekunden der regulären Spielzeit wieder komplett waren.

